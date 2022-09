Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut, miercuri, fiecarui minister sa ia masuri pentru a reduce risipa de energie. „In urma cu o saptamana am adoptat modificarea ordonanței 27 pe masurile energetice. A avut loc reuniunea miniștrilor energiei și ministrul Popescu a participat la aceasta activitate. De asemenea,…

- Avem un bebelus si medicul i-a recomandat sotiei sa tina mai frig in casa”, a spus primarul general al Capitalei, intrebat daca va reduce consumul de gaz și energie electrica in aceasta iarna. „Trebuie sa o intrebati pe sotie, ca eu nu prea stau pe acasa. (...) Dupa cum stiti, avem un bebelus si…

- Proiectul de OUG poate fi accesat . Principalele prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte…

- Fabrica producatorului de sisteme de gips-carton, tencuieli și gleturi Etex Building Performance (Siniat Romania) din Aghireșu, județul Cluj, va beneficia de o investiție de 1 milion de euro pentru o noua instalație.

- Propunerea UE care vizeaza diminuarea folosirii gazelor cu 15% in statele membre, pentru a se pregati in eventualitatea unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze din Rusia se confrunta cu rezistenta guvernelor, sporind temerile privind aprobarea planului, transmite Reuters.

- Comisia Europeana va cere, saptamana viitoare, statelor membre sa limiteze la 19 grade temperatura furnizata de instalatiile de incalzire din cladirile publice, iar pentru sistemele de climatizare la 25 de grade, pentru a reduce consumul de gaze de pe continent, conform unui proiect de text consultat…

- Din 16 universitați publice, cate are acum Republica Moldova, vor mai ramane 11, intr-un proces de reformare decis de Ministerul Educației de la Chișinau, scrie Școala 9 . Decizia a fost primita cu proteste, la fel cum in urma cu 12 ani, o propunere similara la noi polariza mediul academic romanesc. …

- Agenția Naționala pentru Locuințe investește 4 milioane de euro in doua blocuri de locuințe ce vor fi construite in urmatorii 3 ani la Urziceni. Reamintim faptul ca ANL are in lucru alte 3 imobile pe raza orașului Amara și așteapta finalizarea demersurilor legale pentru a putea recepționa blocul pentru…