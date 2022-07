Încăierare între doi bărbați la Curtea de Argeș In aceasta dupa-amiaza, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112 cu privire la o stare conflictuala intre doi barbați, petrecuta pe o strada din municipiu. Cele doua persoane au fost identificate de polițiști iar conflictul aplanat. Din prime verificari s-a stabilit ca starea […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 16.06.2022, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a operaționalizat Punctul de Lucru temporar pe Transfagarașan, la Baza Salvamont ”Cota 2000”. Punctul este incadrat cu un echipaj de paramedici SMURD, care este pregatit sa intervina, la…

- La data de 4 iunie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție rurala Valea Calugareasca au reținut pentru 24 de ore trei barbați cu varstele de 21, 26 respectiv 50 de ani din județele Brașov și Argeș, pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. In noaptea de 3 spre 4 iunie a.c., polițiștii…

- Barbatul se indrepta spre casa cand a pierdut controlul volanului intr-o curba la stanga si s-a rasturnat. Nu este exclusa posibilitatea ca omul sa fi adormit la volan. „In cursul nopții precedente, polițișții din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au fost sesizați cu privire la un eveniment…

- Hidrologii au emis, luni, o avertizare cod galben de inundatii pentru bazinele hidrografice Jiu, Olt, Vedea, Arges, Ialomita, iar meteorologii au anuntat ca, desi nu se impune emiterea unei noi avertizari pentru toata tara, este posibil sa existe atentionari nowcasting. Ministrul Mediului a convocat…

- Pompierii din Argeș au salvat o catelusa care ramasese blocata in smoala, interventia durand patru ore, a anuntat, sambata, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. „Nu stim cat s-a zbatut sa se elibereze, dar norocul ei a fost ca un om bun a auzit-o si a chemat pompierii. Bietul animal…

- O femeie a fost transportata in coma la spital, luni seara, dupa ce a cazut de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinte din municipiul Pitesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, incidentul s-a produs in cartierul Razboieni. "Femeia a fost preluata…

- Șapte persoane au ajuns la spital, iar patru dintre ele sunt in stare grava dupa ce au fost injunghiate in urma unei batai care a avut loc sambata noapte in județul Galați, a informat Agerpres . Aproximativ 40 de persoane s-au luat la bataie in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din satul…

- UPDATE/ IPJ Argeș transmite: In urma administrarii probatoriului, in cursul nopții de 24 spre 25 aprilie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Argeș, au reținut pe baza de ordonanța,…