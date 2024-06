Stiri pe aceeasi tema

- Campanie electorala la Combinatul de Celuloza si Hartie din Drobeta-Turnu Severin, prilej cu care aflam cum ar mai sta situatia. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a mers miercuri, la Drobeta-Turnu Severin, unde a vizitat Combinatul de Celuloza si Hartie, declarand ca acesta este singurul loc unde Romania…

- Principalul producator de vin din CEE, cu operațiuni in Moldova și Romania, Purcari Wineries – BVB: WINE, a anunțat ca veniturile grupului au crescut cu 11% in primul trimestru al acestui an, ajungand la 81,6 milioane lei. EBITDA a crescut cu 9%, la 23,1 milioane lei in T1, marcand o marja de 28%. Profitul…

- Pe data de 10 mai se implinesc 147 de ani de cand Romania și-a declarat independența (1877). La aceasta data, Principele Carol I a semnat Declarația de Independența adoptata de Parlament cu o zi inainte, pe 9 mai. Cu acest prilej, președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca – general in rezerva…

- Compania coreeana a caștigat contractul de producție și furnizare țevi de alimentare pentru Unitatea 1 a Centralei Nucleare Cernavoda. Principalul constructor de centrale electrice din Coreea de Sud, Doosan Enerbility Co, a anunțat ca a caștigat un contract cu producatorul canadian de reactoare nucleare…

- Președintele PNL, fostul premier Nicolae Ciuca, promoveaza pe pagina sa de facebook un clip cu imagini de la lansarea candidaților liberali buzoieni, eveniment la care a participat , marți dupa-amiaza. ,,Partidul Național Liberal a demonstrat, cu fiecare ocazie, ca are un singur obiectiv: sa dezvolte…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat la Focsani, vorbind despre traseismul politic, ca aceia care aleg sa faca acest pas sunt niste dezertori, nu oameni politici, care pleaca ”pentru niște firfirei”. Ciuca spune ca traseiștii politici au impresia falsa ca, plecand la un alt partid politic, ar…

- In contextul actual al economiei romanești, Partidul Național Liberal iși reafirma angajamentul fața de susținerea și promovarea sectorului microintreprinderilor. Nicolae Ciuca, președintele PNL, a exprimat ferm sprijinul partidului pentru antreprenorii care incep afaceri de la zero și a evidențiat…

- "Astazi este despre doamnele și domnișoarele din viețile noastre, cele carora le datoram recunoștința și respect. O societate civilizata și care prospera este aceea in care fiecare femeie are posibilitatea sa iși urmeze visurile și obiectivele, intr-un mediu echitabil, just și incluziv. Iar datoria…