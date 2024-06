Stiri pe aceeasi tema

- George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), este investigat de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție pentru presupusa instigare la falsificarea listelor de susținatori necesare pentru depunerea candidatu

- In cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Romane, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau au desfașurat trei percheziții domiciliare in județ. Acestea au avut loc in cadrul…

- Peste 150 de perchezitii au loc joi, in Bucuresti si in mai multe judete, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a Inspectoratului General al Politiei Romane si a Directiei Generale Anticoruptie, in 34 de actiuni operative, in principal in dosare vizand criminalitatea…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a redeschis dosarul procurorilor Cirpian Man și Cristian Ardelean, ex-DNA Oradea, la cererea Romanian Community Coalition.Secția penala a ICCJ a admis pe data de 27.05.

- Direcția Naționala Anticorupție ( DNA ) – Serviciului Teritorial Oradea se muta, incepand de astazi, intr-un sediu nou. Cu aceasta ocazie s-a desfașurat o scurta festivitate . „Din pacate, in Romania ne-am obișnuit sa nu avem așteptari prea ridicate cand vorbim de condițiile de munca la stat. Aceasta…

- Ministrul Justiției Alina Gorghiu și omologul sau italian Carlo Nordio au semnat la Roma o declaratie pentru a spori cooperarea judiciara penala. Scopul este repatrierea persoanelor condamnate ce evita pedeapsa, a declarat Alina Gorghiu. Rezultate și angajamente Gorghiu a evidențiat ca Romania a repatriat…