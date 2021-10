Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “violența in familie” (2 fapte). In fapt, la data de 20 septembrie 2021, in jurul orei 18.40, polițiștii au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 de catre…

- A incalcat ordinul de protecție și și-a amenințat soția cu moartea pe fondul alcoolului. „Barbat” din Lunca Mureșului reținut 24 de ore A incalcat ordinul de protecție și și-a amenințat soția cu moartea pe fondul alcoolului. „Barbat” din Lunca Mureșului reținut 24 de ore Un barbat din Lunca Mureșului,…

- Un tanar de 18 ani din Craiova a fost prins de polițiști dupa ce a fustat din cortul unui pelerin 2.300 de euro și 19.100 grivne. A cesta a fost reținut pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Barbatul era in pelerinaj, se intorcea din localitatea Polovraci. A ramas peste noapte…

- La data de 1 septembrie 2021, in jurul orei 17,00, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Sebeș au intervenit pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiu, unde a fost semnalat faptul ca o persoana ar fi fost agresata. Din primele cercetari, a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii…

- Un sibian de 26 de ani a fost reținut marți, 24 august, de polițiști, dupa ce a fost prins de patru ori la volan, deși nu are permis de conducere, scrie publicația locala Turnul Sfatului . De fiecare data, barbatul a fost prins conducand in municipiul Sibiu și de fiecare data polițiștii i-au deschis…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Craiova au reținut pentru 24 de ore un barbat, de 37 de ani, din municipiu, banuit de comiterea infracțiunilor de distrugere, amenințare si violenta in familie. Pe 6 iulie, polițiștii au fost sesizați de un barbat de 82 de ani, din Craiova, ca fiul lui i-a distrus grilajul…

- Un tanar de 28 de ani din judetul Bistrita-Nasaud a fost retinut, duminica, fiind acuzat ca a batut copilul de un an si jumatate al concubinei sale, iar acesta a ajuns in stare grava la spital. Copilul are nevoie de cel putin 40- 45 de zile de recuperare, fiind operat. ”La data de 4 august a.c., politistii…

- Un barbat din județul Sibiu, angajat al unui centru comercial din localitatea Cristian, a fost injunghiat in mod repetat in zona feței și a picioarelor, iar unul dintre agresori i-a furat 500 de lei.Acesta a fugit, ulterior, cu un autoturism condus de catre un complice, informeaza realitateadesibiu.net…