Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul amenajeaza si in acest an Targul de Craciun pe strada 31 august din Capitala. Lucrarile au inceput de cateva zile, iar muncitorii asambleaza casuțele de lemn si decoratiunile de sarbatoare.

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani, avand ca parteneri Primaria Municipiului Botoșani, organizeaza Targul de Craciun, in perioada 12 -18 decembrie 2022.

- Targul de Craciun va fi adaptat miercuri, 7 decembrie, pentru micuții cu dizabilitați senzoriale, care nu pot rezista in medii aglomerate, cu mult zgomot, muzica și jocuri de lumini, anunța primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

- Sarbatorile de Craciun vor fi simțite și la Chișinau. Primaria orașului va amenaja tradițional Targul de Craciun in centrul Capitalei, dar și in alte sectoare, a dat asigurari edilul Ion Ceban.

- Targul de Craciun organizat de Untold se deschide astazi in București, acesta fiind și cel mai mare din intreg orașul. West Side Christmas Market ii așteapta pe oameni cu multe surprize, iar intrarea este gratuita.

- Targul de Craciun al Primariei Timișoara, care va fi deschis in perioada 27 noiembrie 2022-2 ianuarie 2023, va avea atracții pentru toata lumea: patinoar, carusel, roata, cabina foto, joc de realitate virtuala.

- Bradul de Craciun care va fi amplasat in centrul vechi al Baii Mari, ca in fiecare an, a fost adus azi. Urmeaza impodobirea acestuia, montarea de luminițe, pentru ca totul sa fie gata pana in data de 30 noiembrie, cand se va da startul unei noi ediții a Targului de Craciun. Ce este de remarcat este…

- Targ de Craciun la Alba Iulia cu patinoar, brad și casuțe pentru comercianți. Unde va fi amplasat și cand se va deschide Targul de Craciun din Alba Iulia va fi deschis la inceputul lunii decembrie, a precizat pentru alba24.ro, primarul municipiului, Gabriel Pleșa. In acest an, la fel ca in 2021, targul…