Încă un stat american vrea să permită folosirea plutonului de execuție pentru condamnările la moarte Camera Reprezentanților din Carolina de Sud a adoptat miercuri un proiect de lege care permite punerea în aplicare pedepselor cu moartea prin plutonul de execuție, relateaza CNN.



Potențiala modificare a legislației din Carolina de Sud vine în contextul în care executarea pedepselor cu moartea s-a lovit de bariere în numeroase state americane din cauza problemelor cu administrarea injecției letale, metoda preferata de execuție în aceasta țara.



Executarea pedepselor cu moartea a fost în practica suspendata și în Carolina de Sud care nu a mai…

Sursa articol: hotnews.ro

