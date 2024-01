Stiri pe aceeasi tema

- Deian Sorescu (26 de ani) a fost prezentat astazi ca jucator al formației turce Gaziantep, echipa antrenata de Marius Șumudica. Mijlocașul lateral vine sub forma de imprumut de la Rakow, pana la finalul sezonului, in vara. Marius Șumudica a obținut jucatorul dorit. Deian Sorescu a fost prezentat astazi…

- Brazilianul Jefferson, 29 de ani, mijlocașul la Petrolul, anticipeaza un duel echilibrat cu Dinamo sambata viitoare, la reluarea campionatului. Sud-americanul a avut un mesaj de suflet pentru bunul sau amic, Marius Șumudica. Echipele romanești cantonate in Antalya, in stagiul de pregatire de aici, se…

- Campionatul de fotbal al Turciei s-a reluat marți, la mai bine de o saptamana de la intrerupere. La partida dintre Gaziantep și Adana Demirspor, Marius Șumudica a avut un cadou pentru arbitrul de centru.

- Denis Draguș (24 de ani), atacantul lui Gaziantep, este urmarit constant de Carl Hoefkens, antrenorul de la Standard Liege, care l-ar putea chema la echipa de care aparține la finele perioadei de imprumut. Internaționalul roman are 4 goluri in 9 meciuri in Turcia și e cotat pe Transfermarkt.de la 1,5…

- Contractul pentru lotul 3 al Autostrazii Moldovei (A7) Ploiești – Pașcani va fi semnat miercuri, la Buzau, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Contractul pentru execuția lotului 3 Pietroasele – Buzau va fi semnat cu Nurol (Turcia), iar constructorul are termen de 20 de luni pentru…