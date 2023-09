Stiri pe aceeasi tema

- Primul pacient roman tratat in strainatate dupa exploziile de la Crevedia a revenit cu bine in țara, azi-noapte. Este vorba despre un pompier in varsta de 28 de ani din București, care a fost tratat la Spitalul universitar Graz, din Austria.

- Premierul Marcel Ciolacu i-a vizitat la Spitalul Militar din Bruxelles pe doi dintre raniți in exploziile de la stația GPL din Crevedia și le-a mulțumit medicilor belgieni pentru sprijinul oferit. Premierul a discutat cu unul dintre pompierii internați in Belgia, un tanar de 22 de ani, care a fost detubat…

- Directoarea Centrului de Transfuzie București, Doina Gosa, a menționat ca victimele au nevoie de trombocite și plasma, astfel ca le-a cerut celor care au mai donat sa revina la aceasta unitate medicala. Un mort și 58 de raniți este bilanțul celor trei deflagrații de aseara, care au avut loc la o stație…

- Chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI, da detalii cu privire la masurile dispuse dupa exploziile de Caracal. „In timpul anchetei penale, Poliția Romana va sprijini cu echipe din cadrul Direcției de Investigații Criminale și Institutului Național de Criminalistica. Sunt alocate resurse…

58 de victime și o persoana decedata in urma exploziilor de la Crevedia ce au zguduit intreaga Romanie