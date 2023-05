Încă un protest marți, în Capitală. Polițiștii se află deja în fața sediului MAI Pe parcursul zilei de marți nu doar profesorii protesteaza, sunt și polițiști nemulțumiți de salariile pe care le primesc. Aceștia, parte din sindicatul Europol, au ajuns in fața Ministerului de Interne. ”Gata cu batjocura la adresa politistilor, ne-ati umilit destul! Am declansat actiunile de protest pe termen nelimitat pentru neaplicarea legii salarizarii, modificarilor ce vor […] The post Inca un protest marți, in Capitala. Polițiștii se afla deja in fața sediului MAI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

