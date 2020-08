Ieri, prefectul județului Bacau, Liviu Miroșeanu, a participat, la Spitalul Municipal Bacau, alaturi de comisia de recepție care a preluat parțial investiția de la etajele 4 și 5 ale unitații spitalicești, in vederea darii in folosința in cel mai scurt timp. Aici, au fost facute amenajari pentru tratarea cazurilor de COVID-19 din județ. Tot ieri, […] Articolul Inca un pas spre darea in folosința a etajelor 4 și 5 de la Spitalul Municipal apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .