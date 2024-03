In baza proiectului „Renovarea energetica a Policlinicii din orașul Ocna Mureș”, derulat de administrația publica locala, cladirea centrului multiuncțional de sanatate va beneficia de cele mai ample lucrari de reabilitare și modernizare de cand a fost data in folosința, la inceputul anilor ’80. Primarul Silviu Vințeler a declarat ca valoarea totala a investiției este de […] The post Cladirea policlinicii Ocna Mureș va fi reabilitata și modernizata, dupa mai bine de 40 de ani de la darea in folosința first appeared on ocnamuresinfo.ro | stiri ocnamures | ziar ocnamures .