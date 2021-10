Încă un parlamentar părăsește PNL. Câte voturi mai au liberalii Numarul parlamentarilor care au parasit grupul PNL a urcat la 11, dupa ce, vineri seara, și deputatul Claudiu-Martin Chira a anuntat ca demisioneaza din grupul parlamentar al PNL si va activa in urmatoarea perioada ca deputat neafiliat. “Astazi mi-am dat demisia din grupul parlamentar al PNL si voi activa in perioada urmatoare ca deputat neafiliat. […] The post Inca un parlamentar parasește PNL. Cate voturi mai au liberalii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

