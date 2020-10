Rectorul Universitații de Medicina și Farmacie din Targu Mureș, Leonard Azamfirei, va deschide lista PSD pentru Senat in județul Mureș. „Vi-l prezint pe Leonard Azamfirei, rectorul UMF Targu Mureș, un specialist in dubla calitate – rector și medic primar ATI. Sper ca in viitorul Parlament sa dați culoare legislației atat din domeniul medical, cat și din domeniul educației”, a spus liderul PSD, Marcel Ciolacu, intr-o conferința de presa. Leonard Azamfirei spune ca se simte confortabil avad libertatea de gandire și de exprimare „Am vazut o dorința de schimbare prin voci noi, prin oameni noi. Politicile…