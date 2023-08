Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit pentru a acorda primul ajutor calificat unui barbat a carui membru inferior a fost strivit de un utilaj agricol pe un drum forestier din apropiere de localitatea Nireș, comuna Mica. Inspre locul solicitarii s-au deplasat o autospeciala și un echipaj…

- Interventie salvatoare pentru un barbat strivit de tractor in localitatea Cutca, azi 18 august Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit pentru a acorda asistenta medicala de urgenta unui barbat strivit de un tractor pe raza localitatii Cutca, comuna Sanmartin, informeaza ISU Cluj. La fata…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit pentru a acorda asistența medicala de urgența unui barbat strivit de un tractor pe raza localitații Cutca, comuna Sanmartin. La fața locului au fost dislocate doua autospeciale, un echipaj SAJ și elicopterul SMURD, unde au gasit un barbat, in varsta…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut intre localitațile Cașeiu și Urișor. La fața locului intervin doua autospeciale complexe, un echipaj SMURD și unul SAJ. Echipajele operative au gasit un autocamion avariat, ieșit in afara parții carosabile…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta seara la un accident rutier petrecut pe raza localitații Cuzdrioara. La fața locului s-au deplasat o autospeciala complexa și un echipaj SMURD. Echipajele operative au gasit o motocicleta avariata, din care se scurgea combustibil. Un barbat,…

- In urma cu puține momente, pompierii din cadrul Detașamentului Dej, au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Mihai Viteazu din Dej. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar din fericire, nici o persoana nu a fost incarcerata. Cu toate acestea, o tanara de 23 de ani, s-a ranit…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in localitatea Țaga. In accident a fost implicat un singur autoturism, iar un barbat de aproximativ 40 de ani, conștient, primește ingrijiri medicale. La fața locului acționeaza echipajele de la Punctul…

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident care a avut loc in aceasta seara, pe raza localitații Bunești, in apropiere de Gherla. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta seara la un accident rutier petrecut in apropiere de localitatea Bunești. La fața locului au intervenit…