Încă un hoț prins la Târgul de Crăciun din centrul Timișoarei Oamenii legii au prins zilele trecute doi indivizi care au furat din societați comerciale din Piața Victoriei. Luni seara, in jurul orei 18, au depistat un alt hoț, un barbat de 47 de ani, de loc din Motru, județul Gorj, care a furat mai multe haine, ornamente sau podoabe de la casuțele din targ. „Cel in cauza a fost identificat in baza descrierilor vanzatorilor de la targ, iar asupra sa au fost depistate și bunurile sustrase despre care a declarat ca le-a furat pentru a le valorifica ulterior. A fost predat polițiștilor de la Secția 1 pentru continuarea cercetarilor sub aspectul savarșirii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

