Stiri pe aceeasi tema

- Padurile seculare ale Romaniei vor intra sub protecția legii Foto: Arhiva/ Petrut Hîrtescu Padurile seculare ale României vor intra sub protecția legii - a anunțat ministrul Apelor și Padurilor. La nivelul întregii țari au fost identificate zeci de mii de hectare…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.699 in Italia, 561 in Spania, 84 in Franța, 576 in Germania, 87 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia,…

- Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) saluta adoptarea de catre Parlament a legii privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive, in conditiile in care Romania se plaseaza in randul statelor Uniunii Europene cu cele mai mari dobanzi anuale efective la creditele…

- Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) saluta adoptarea de catre Parlament a legii privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive, in conditiile in care Romania se plaseaza in randul statelor Uniunii Europene cu cele mai mari dobanzi anuale efective la creditele…

- Conferinta Episcopilor catolici din Romania (CER), prin Comisia de Invatamant, trage un semnal de alarma dupa modificarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului prin Legea...

- Conferinta Episcopilor catolici din Romania (CER), prin Comisia de Invatamant, trage un semnal de alarma dupa modificarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului prin Legea 45/3.04.2020, publicata in Monitorul oficial nr. 287/6.04.2020. Episcopii semnaleaza ca modificarile…

- Exista câteva zeci de cazuri Covid-19. Prevalența febrei dengue, care afecteaza aproape 570.000 de sud-americani, alarmeaza OMS. În timp ce autoritațile medicale din diferite țari din America Latina emiteau primele alerte cu privire la coronavirus, cu aproximativ patruzeci de cazuri depistate…

- Victima, originara din Buenos Aires, avea "antecedente de diabet, hipertensiune, bronsita cronica si insuficienta renala", potrivit unui comunicat al ministerului, confirmand informatiile din presa. Barbatul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a fost spitalizat dupa ce a fost consultat…