Încă un efect secundar al vaccinurilor ARNm contra Covid-19: Menstruațiile abundente Pe lista efectelor secundare ale vaccinurilor ARNm contra Covid-19 produse de Moderna și Pfizer/BioNTech trebuie adaugat inca unul: menstruațiile abundente, a recomandat Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA), transmite Reuters. EMA a precizat ca studiile clinice, literatura medicala, dar și in viața reala au fost raportate menstruații abundente, caracterizate prin sangerare in volum și durata crescute, in urma administrarii acestor vaccinuri contra Covid-19. De asemenea, EMA a mai precizat ca aceste cazuri de menstruații abundente au fost in mare parte temporare și nu au fost grave dupa administrarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

