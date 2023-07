Inca un camin de batrani neautorizat, descoperit in Gorj. Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a identificat miercuri un centru de batrani neautorizat, pe raza municipiului Targu Jiu. IPJ Gorj a primit sarcini de la prefectul județului Gorj pentru efectuarea unor verificari suplimentare, in vederea depistarii rapide a acestor situații.Conform informațiilor primite, in centru sunt 27 de persoane varstnice, toate vor fi relocate astazi.Controlul este in desfașurare, potrivit reprezentanților Prefecturii Gorj. Alt centru clandestin, care funcționa la Țicleni, a fost inchis de autoritați.