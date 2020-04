Stiri pe aceeasi tema

- Șapte noi decese au fost anunțate, vineri, de Grupul de Comunicare Strategica. Intre cei care și-au pierdut viața sunt și un tanar de 30 de ani, din Bihor, care suferea de astm bronșic, dar și o femeie de 52 de ani, din Prahova, care nu avea comorbiditați semnalate. Deces 546 – Barbat, 30 ani din […]…

- Inca noua romani infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au murit, potrivit raportarii Grupului de Comunicare Strategica. Intre cei raportați este și medicul de 62 de ani din Constanța, primul din Romania rapus de virusul ucigaș. Bilanțul oficial arata ca sunt deja 516 decese.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca au fost inregistrate șase noi decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Numarul total a ajuns la 146 de decese in Romania. Iata cea mai recenta lista transmisa de autoritați: Deces 141 – Barbat, 51 ani din jud.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca șapte decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, inregistrate in Ialomița și Suceava. Bilanțul morților a ajuns la 133, potrivit GCS. Iata cele mai recente decese atribuite epidemie de coronavirus, așa cum au…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Mai jos puteți vedea lista celor mai recente decese, așa cum a fost transmisa de GCS: Deces 108 Barbat, 64 ani, jud Arad. Internat in SJU Arad-Boli Infecțioase cu Insuficiența…

- Doua noi decesuri provocate de coronavirus au fost anunțate de Grupul de Comunicare Strategica Deces 45 Barbat, 57 de ani, jud. Timiș. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru...

- Ziarul Unirea Alte DOUA DECESE provocate de coronavirus in Romania: Bilanțul național a ajuns la 40 de morți. O tanara de doar 27 de ani printre cazuri Grupul de Comunicare Strategica a confirmat duminica dupa masa inca doua decese provocate de noul coronavirus in Romania. Deces 39 Barbat, 71 ani, județul…

- Grupul de COmunicare Strategica a anunțat inca patru decese in Romania din cauza complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bulanțul total a ajuns la 34 in țara noastra. Decesul inregistrat cu numarul 31 este un barbat in varsta de 65 ani din județul Arad, internat…