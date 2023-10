Încă o umilință pentru naționala de rugby a României: 84-0 cu Scoția, după 82-2 cu Irlanda Romania este pe cale sa caștige „titlul” de cea mai batuta naționala de la Campionatul de Rugby din Franța. Este al doilea meci cu peste 80 de puncte incasate de „stejari”. Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa, sambata, de Scotia, scor 84-0, in cel de-al treilea meci de la Cupa Mondiala din Franta. Partida a avut loc pe Stade Pierre-Mauroy din Lille si a contat pentru grupa B a competitiei. Scotienii au punctat prin: ESEURI – Hamish Watson (9′), Ali Price (17′), Darcy Graham (21′, 34′, 40′, 77′), Matt Fagerson (38′), Chris Harris (45′), Ollie Smith (53′), Ben Healy (58′), Johnny Matthews… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

