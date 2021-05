Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a respins, in plenul de marti, proiectul de hotarare prin care grupul senatorilor AUR solicita infiintarea comisiei de ancheta referitoare la organizarea actiunii de evacuare si transfer al pacientilor internati la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor”.

- Senatul a respins, in sedinta de marti, 4 mai, proiectul de hotarare care viza infiintarea unei comisii de ancheta referitoare la organizarea actiunii de evacuare si transfer al pacientilor internati la Spitalul „Foisor” din București pentru transformarea acestuia in unitate sanitara de tratare a pacientilor…

- Impotriva infiintarii comisiei s-au pronuntat 68 de senatori, in timp ce 66 dintre ei au votat „pentru” constituirea acesteia.Scopul comisiei era acela de a stabili „responsabilitatile cu privire la incalcarea normelor si protocoalelor privind actiunea de transfer, la comiterea de abuzuri, respectiv…

- Conform Realitatea PLUS, oamenii așteapta de ore in șir sa intre in clinica. Cu toate acestea, ei nu mai pot fi consultați, pentru ca Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular "Foișor" nu mai primește pacienți non-COVID.

- „Suntem pe deplin constienti ca notiunea demisiei este inexistenta in vocabularul lui Voiculescu si Arafat, ambii dovedind, cu fiecare decizie si aparitie publica, aroganta, ipocrizie si dispret fata de cetatenii romani. Menținerea lor in funcție denota complicitate la continuarea masurilor anti-romanești…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Bucuresti, prof. dr. Catalina Poiana, spune despre scandalul de la Spitalul Foisor ca reprezinta o pata pe sistemul de sanatate si creste neincrederea romanilor. „Nu discutam acum decizia luata in cazul Spitalului Foisor in aceasta perioada de criza, ci modul de…

- Evacuarea cu probleme a spitalului Foișor ascunde mai multe saptamani in care mai multe tabere s-au batut pentru ca spitalul sa nu fie facut unitate de suport COVID. Unitatea a fost propusa intr-un proiect de ordin al Ministerului Sanatații pe 25 martie, fara sa apara și in forma finala a proiectului.…

- Comisiile parlamentare de buget-finante au dat, sambata, raport favorabil la proiectul Legii bugetului de stat pe 2021. S-au inregistrat 25 de voturi "pentru" si 16 voturi "impotriva", conform Agerpres. Citește și: Vine primavara: ANM a emis prognoza meteo pentru toata luna martie…