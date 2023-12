Încă o „performanță” marca Grindeanu: Centura Comarnic este în grafic doar pe …poduri Un document oficial al Parlamentului scoate in evidența o situație incredibila privind construirea centurii orașului Comarnic, prin care se demonstreaza, inca o data, ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, mai bifeaza o inaugurare electorala, fara sa aiba habar de realitate. Contre electorale pe Centura Comarnic intre Grindeanu și Dumitrescu Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost prezent pe 6 noiembrie 2023 in județul Prahova, pentru a participa alaturi de autoritațile locale, in frunte cu președintele PNL al Consiliului Județean, Iulian Dumitrescu, la inceperea lucrarilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

