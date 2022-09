Încă o moarte misterioasă la Moscova. Un director al Căilor Ferate Ruse a fost găsit împușcat în balcon Directorul unei filiale a Cailor Ferate Ruse a fost gasit impușcat in balconul casei sale, aceasta fiind inca o moarte misterioasa la Moscova. Victima este Pavel Pchelnikov, director al unei filiale a Cailor Ferate Ruse. El a murit in circumstanțe neobișnuite, scrie Blick. Pavel Pchelnikov a fost gasit in balconul apartamentului sau din Moscova, relateaza presa rusa. Oficialii spun ca s-a impușcat. Intrebarea este insa din ce motiv. „Presupunem ca nu a reușit sa protejeze infrastructura rețelei de atacurile hackerilor ucraineni. Au fost eșecuri in activitatea Cailor Ferate ruse, care au impiedicat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

