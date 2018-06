Stiri pe aceeasi tema

- Magda Bistriceanu a demisionat, joi, din funcția de purtator de cuvant al PMP și din funcția de vicepreședinte al organizației PMP București, intr-un moment tulbure pentru partidul fondat de fostul președinte Traian Basescu.

- Magda Bistriceanu a anuntat, joi, pe Facebook, ca demisioneaza din functiile de purtator de cuvant al Partidului Miscarea Populara si din cea de vicepresedinte al organizatiei PMP Bucuresti. Bistriceanu nu a precizat daca are alta opțiune polit...

- Magda Bistriceanu a anuntat, joi, pe Facebook, ca demisioneaza din functiile de purtator de cuvant al Partidului Miscarea Populara si din cea de vicepresedinte al organizatiei PMP Bucuresti, fara a spune daca se va inscrie in alta formatiune.

- Aproximativ 5000 de persoane din Vrancea, din care o mie vor fi mobilizate de organizatia municipala a PSD Focsani, vor participa sambata 9 iunie la mitingul din Capitala indreptat impotriva abuzurilor in justitie. Liderul PSD Vrancea Marian Oprisan a refuzat sa spuna pe cati participanti mizeaza filiala…

- Fostul candidat al socialistilor la functia de primar de Chisinau, Ion Ceban, a anuntat miercuri, 6 iunie, ca demisioneaza din functia de purtator de cuvant al presedintelui tarii, pentru a se concentra strict pe activitatea sa la Primarie.

- "Acum o luna mi-am anunțat demisia din mișcarea populara. Ca urmare a discuției avute la București cu președintele partidului, in biroul acestuia, am convenit de comun acord ca este in interesul organizației PMP Timiș sa revin asupra deciziei de a parasi partidul, avand in vedere inclusiv poziția…

- BUCUREȘTI, 8 mai — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Încolțit din toate direcțiile, cu familia și colaboratorii apropiați urmariți de justiție, Traian Basescu s-a întors împotriva celor pe care altadata i-a susținut și pe care s-a bazat în planurile sale. © Facebook / Siegfried…

- La mai putin de o ora dupa ce un judecator al Curtii Supreme din Marea Britanie a autorizat perchezitia, functionari ai autoritatii mentionate au intrat in sediul Cambridge Analytica, unde au ramas pana la ora trei dimineata, a declarat un purtator de cuvant al autoritatii de reglementare. 'Acum…