Stiri pe aceeasi tema

- Este vestea șoc care a lovit showbiz-ul romanesc! Gabi Badalau a dat-o in judecata pe Claudia Patrașcanu și pe fosta soacra! Motivul pentru care a recurs la acest gest. Scandalul dintre cei doi este de neoprit.

- Drama pentru Jess Aldridge, 24 de ani, o tanara mama gravida. Aflata inca in spital, dupa naștere, ea a incasat prima lovitura. Iubitul ei, cu care mai are un copil, a anunțat-o printr-un SMS ca se desparte de ea. Cei doi aveau o relație de trei ani și planuiau sa se casatoreasca. Potrivit The Sun ,…

- Nu este zi in care sa nu apara in spațiul public informații ca persoane afiliate serviciilor secrete sunt promovate in aparatul guvernamental. Funcțiile celor implicați in aceste veritabile scandaluri, presupuși sau dovediți agenți, sunt dintre cele mai diverse, pozițiile fiind, se ințelege, conform…

- Dupa ce Ion Petrescu, barbatul din Dambovița care a susținut ca-și vrea fiica de doar 8 ani inapoi, dupa ce ar fi fost batuta de tatal vitreg, a venit la Acces Direct, fosta soacra a acestuia i-a adus cateva acuzații grave. Femeia nu l-a uitat nici pe actualul ginere, atacandu-l in direct cu mai multe…

- Invitat in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Connect-R (37 de ani) a avut-o alaturi pe fiica lui Maya, in varsta de 6 ani. Maya este fiica solistului din fostul lui mariaj cu artista Misha (29 de ani). Fosta pereche s-a casatorit in toamna anului 2014. Ulterior, in luna august a anului 2019, Misha și…

- In urma cu aproape doua luni, Andreea Raicu (43 de ani) a fost fotografiata de paparazzi Spynews in compania omului de afaceri Matei Stratan. Deși niciunul dintre ei nu a confirmat sau negat speculațiile, fosta prezentatoare TV și barbatul au fost surprinși din nou impreuna, de aceasta data ieșind din…

- Moartea lui Diego Maradona, de pe 25 noiembrie, la varsta de 60 de ani, a șocat o lume intreaga, insa continua sa apara diverse probleme și controverse. Dupa ce medicii care s-au ocupat de el au intrat in atenția investigatorilor, acum apare o alta problema. Potrivit publicației italiene Calciomercato,…

- In timp ce in Sectorul 5 sunt numeroase școli nefinalizate, inca in construcție, fara avize ISU, fara recepții facute, cu o lipsa acuta la buget pentru finanțarea acestora, cu comenzi date constructorilor fara a avea acoperire bugetara, vechea administrație a facut cadouri profesorilor și elevilor,…