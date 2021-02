O jucatoare din cadrul lotului national de fotbal feminin a fost depistata pozitiv la testul pentru noul coronavirus si a fost izolata conform procedurilor DSP, a anuntat, luni, Federatia Romana de Fotbal. “In urma testelor efectuate duminica dimineata, o jucatoare din cadru lotului a fost depistata pozitiv. Avand in vedere masurile de distantare luate, precum si ancheta epidemiologica efectuata, delegatia Romaniei va efectua deplasarea in Croatia. Jucatoarea depistata pozitiv, fiind suspecta de COVID SARS-2 in antecedente (fara test PCR), a fost izolata conform procedurilor DSP. Testarea de duminica…