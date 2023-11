Încă o Demisie în Comisia Europeană, a doua în ultima perioadă Comisarul european pentru parteneriate internaționale, finlandeza Jutta Urpilainen, a demisionat pentru ca vrea sa candideze la alegerile din țara sa. Jutta Urpilainen a afirmat, intr-un discurs la Tampere (sud), ca este „pregatita sa fie candidatul” Partidului Social Democrat finlandez (SDP) si sa participe la campania prezidentiala cu incepere de la 2 decembrie. Alegerile prezidentiale din Finlanda vor avea loc pe 28 ianuarie 2024, cu un posibil al doilea tur pe 11 februarie. Comisarul isi ia „concediu fara plata”, cu „optiunea de a reveni” in cadrul executivului european daca va fi infranta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Timp de doua zile, in capitala Uniunii Europene, ministrul Digitalizarii Bogdan Ivan a avut intalniri la cel mai inalt nivel cu membri ai Comisiei și Parlamentului European. Ministrul a a participat la conferința Romanian Digital Day. Bogdan Ivan, ministrul Digitalizarii a participat la Romanian Digital…

- Acest anunt a fost facut in urma unei intalniri intre presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen si regele Iordaniei Abdallah al II-lea, la Bruxelles. Jordan is a valued and strategic partner of the EU. We support Jordan’s efforts to modernise. Today, I have announced an EU package of over…

- REȘIȚA – Ioan Popa risipește temerile in privința obligațiunilor pe care orașul le va lansa curand! Sesiunea de subscripție va avea loc in perioada 5-15 noiembrie și va fi destinata exclusiv fondurilor mutuale, fondurilor de investiții, bancilor etc. Primarul spera ca emisiunea bondurilor verzi ale…

- Deocamdata listele partidelor politice cu posibilii candidați pentru alegerile europarlamentare de anul viitor nu au fost batute in cuie, dar, in mare, se cam știe cine va merge de la fiecare formațiune politica. Insa, la PNL, se contureaza deja cateva surprize de proporții. Potrivit informațiilor noastre,…

- S-ar putea ca Ylva Johansson, comisar european, sa știe ca vine o iarna geroasa. Aceasta ar putea fi explicația pentru care, chiar in timp ce Ursula von der Leyen rostea un important discurs in Parlamentul European, domnia sa s-a apucat de tricotat… șosete. Președinta Comisiei Europene Ursula von der…

- Nunta mare in familia politicianului Bichineț! Petrecerea a avut loc la Iași, iar nași au fost europarlamentarul PMP Eugen Tomac și soția sa. Mireasa a purtat o rochie simpla, dar spectaculoasa. Mirele a ales o ținuta eleganta, specifica unui funcționar al Parlamentului European. Atat acesta, cat și…

- Astazi, 6 septembrie 2023, incepe a opta ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M), eveniment care va fi gazduit de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. La aceasta adunare se vor intalni reprezentanții tuturor celor 12 state participante la Inițiativa (Australia, Bulgaria, Croația, Cehia,…

- Comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, o va inlocui temporar pe Margrethe Vestager la concurenta in cadrul executivului european, responsabila daneza luandu-si concediu fara plata pentru a candida la presedintia Bancii Europene de Investitii (BEI), noteaza AFP, citat de Agerpres.In…