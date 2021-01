Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane, contacți ai unuia dintre cei doi pacienți din București confirmați pozitivi cu noua tulpina din Marea Britanie, au primit rezultate pozitive la testele PCR. Centrul Național pentru Controlul și Supravegherea Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a transmis Ministerului Sanatații rezultatele…

- Noua din 10 persoane testate, contacți ai unuia dintre pacienții depistați cu noua tulpina SARS-CoV-2, varianta B.1.1.7 cu originea in Marea Britanie, au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR, informeaza, sambata, Ministerul Sanatații. Pacientul testat inițial lucreaza intr-o școala din Capitala.Centrul…

- Noua din 10 persoane testate, contacți ai unuia dintre pacienții depistați cu noua tulpina SARS-CoV-2, varianta B.1.1.7 cu originea in Marea Britanie, au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR, informeaza, sambata, Ministerul Sanatații. Pacientul testat inițial lucreaza intr-o școala din Capitala.…

- Noua persoane au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR, acestea fiind contacti ai unui pacient care lucreaza la o scoala din Bucuresti confirmat cu noua tulpina SARS-CoV-2, varianta B.1.1.7 cu originea in Marea Britanie, informeaza, sambata, Ministerul Sanatatii."In cadrul unitatii de invatamant au…

- Ministerul Sanatatii anunta ca noua contacti ai unui pacient din Bucuresti, depistat cu noua tulpina de COVID din Marea Britanie, au fost pozitivi la testul RT-PCR. In urmatoarele zile se va face secventierea care va arata cu ce tulpina sunt infectati. Doua noi cazuri de infectare cu noua tulpina de…

- 9 din 10 persoane testate - contacți ai unuia dintre pacienții depistați in cursul zilei de vineri cu noua tulpina SARS-CoV-2, varianta B.1.1.7 cu originea in Marea Britanie, au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR. Citește și: 30 de zile de la nașterea Guvernului Cițu - Ciolanul inca nu…

- Un caz cu noua tulpina a coronavirusului a fost inregistrat in Ucraina, in Transcarpatia, regiune care se invecineaza cu țara noastra la nord. Pacientul este un barbat din care muncește in Cehia și care s-a vindecat deja. Totuși, iar in regiune ar fi fost inregistrate mai multe astfel de cazuri. Specialiștii…

- Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza cu privire la aparitia a 3 focare Covid-19 in Judetul Iasi, astfel: SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII SF. MARIA - 4 salariati. Masuri: Cazurile pozitive sunt izolate la domiciliu. Contactii directi au rezultat negativ. SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA…