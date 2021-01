Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare anti-Covid-19 a inceput in toate țarile din UE, iar autoritațile și medicii monitorizeaza atent toate informațiile primite ca feedback in urma vaccinarii populației. In funcție de strategia fiecarei țari, au fost vaccinate prioritar diferite categorii de persoane. Daca in Romania…

- Autoritațile norvegiene au lansat o ancheta dupa ce doi batrani au murit la scurt timp dupa ce au fost vaccinați impotriva coronavirusului. Norvegia vaccineaza in prima faza persoanele varstnice din centrele de ingrijire.

- Doi batrani din Norvegia au murit dupa ce au fost vaccinați anti-Covid, iar autoritatile au lansat o ancheta pentru a stabili daca exista o legatura intre decese si vaccin. Norvegia vaccineaza in prima faza persoanele varstnice din centrele de ingrijire. Agentia norvegiana pentru medicamente a anuntat…

- Doi batrani din Norvegia au murit dupa ce au fost vaccinați anti-Covid, iar autoritatile au lansat o ancheta pentru a stabili daca exista o legatura intre decese si vaccin. Norvegia vaccineaza in prima faza persoanele varstnice din centrele de ingrijire. Citește și: Mihai Tudose: Dreapta a…

- Autoritatile din Norvegia anunta ca doi cetateni au murit la cateva zile dupa ce au fost vaccinati impotriva COVID-19. Deocamdata, nu se stie daca cele doua decese au fost provocate de vaccin sau nu.

- Autoritațile au explicat sambata dimineața de ce vaccinurile anti-COVID au fost transportate cu un camion, pe cale terestra, in detrimentul transportului cu avionul. „Modalitatea de transport a vaccinurilor impotriva COVID-19 a fost aleasa ținand cont de necesitatea respectarii condițiilor de siguranța.…

- Autoritatile de reglementare din Marea Britanie au sfatuit persoanele cu antecedente „semnificative" de reactii alergice sa nu faca vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19 dupa ce doua persoane au prezentat reactii adverse marti, a informat Stephen Powis, directorul medical al Serviciului National…

- Cunoscuta drept „Ibiza Alpilor”, statiunea austriaca Ischgl a fost considerata, in primavara, unul dintre focarele principale de raspandire a COVID-19 in Europa. Peste cateva zile, statiunea va fi deschisa, cu motto-ul „Sa nu dam COVID-19 nicio sansa!” Autoritatile medicale din tari precum…