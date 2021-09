Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis aplicarea unor noi masuri anti-COVID in localitatile Branesti si Domnesti, unde rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile a depașit pragul de 2 la mie. Noile masurile vor intra in vigoare de joi, 16 septembrie, la ora 00:00. Printre masurile adoptate in ședința […] The post Inca doua comune din Ilfov intra sub restricții. Rata de incidența a cazurilor COVID a depașit 2 la mie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .