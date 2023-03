Încă 350.000 de români vor primi carduri de energie pentru plata facturilor Inca 350.000 de romani vor primi ajutorul de 1.400 de lei pentru plata facturilor la utilitați, acordat prin cardurile de energie. Anunțul a fost facut de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Lista beneficiarilor cardului de energie a fost actualizata dupa colectarea declarațiilor pe propria raspundere. In urma verificarii declarațiilor pe propria raspundere s-au descoperit 350.738 noi locuri de consum eligibile, pentru care se vor distribui cardurile „in urmatoarele zile”. In prezent, 1,7 milioane de gospodarii beneficiaza deja cardul de energie. Totodata, verificarile din aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

