- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in aceasta seara inca 13 decese survenite in urma complicațiilor provocate de coronavirus, bilanțul total al morților ajungand in Romania la 331. Iata cea mai recenta lista a deceselor, așa cum a fost prezentata de GCS: Deces 319 Barbat, 78 ani din județul Suceava.…

- Inca 7 persoane infectate cu coronavirus au murit in Romania, potrivit informarii transmise vineri dupa-amiaza de Grupul pentru Comunicare Strategica. Numarul deceselor a ajuns, astfel, la 133. Deces 127 Barbat, 46 ani, jud Ialomița. Internat in SJU Slobozia-ATI in data de 31.03.2020.Recoltat pentru…

- Ziarul Unirea Alte DOUA DECESE provocate de coronavirus in Romania: Bilanțul național a ajuns la 40 de morți. O tanara de doar 27 de ani printre cazuri Grupul de Comunicare Strategica a confirmat duminica dupa masa inca doua decese provocate de noul coronavirus in Romania. Deces 39 Barbat, 71 ani, județul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi cifre in ceea ce privește epidemia de coronavirus in Romania. Numarul total de cazuri confirmate a ajuns astazi la 906. „Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat ca, la nivel național, 277 de persoane sunt infectate cu coronavirus. Pana astazi, 19 martie, ora 13, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire.De asemenea, dintre cele 246…

- Inca 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate oficial, numarul la nivel național ajungand la 86, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Caz 83 – Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat in carantina, confirmat in 13. 03; Caz 84 – Femeie, 41 ani, din Timișoara,…