Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” da startul inscrierilor pentru proiectul educațional „Invațam la biblioteca”.In intervalul 6 octombrie 2023 – 31 mai 2024, la secția Mediateca și American Corner Craiova se vor desfașura saptamanal cursuri și ateliere interactive. Cursurile sunt dedicate…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește in perioada 20 – 21 septembrie, evenimentul „Eficiența energetica in viața oamenilor in perspectiva anilor 2050”. Esvenimentul este organizat de Asociația Energie Inteligenta. „Intr-o lume aflata sub constrangerea limitarii emisiilor de carbon,…

- Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad, in parteneriat cu Asociația „Ion Andreescu” Arad, va invita la vernisajul expoziției de arta plastica „Arad, mon amour”, ce... The post „Arad, mon amour” – expoziție de arta plastica la Biblioteca aradeana appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Mama a trei copii, Alexandru (7 ani), Andrei (5 ani) și Adrian (2 ani), Adela Popescu (36 ani) are adesea ganduri și intrebari. In urma cu doar o zi, vedeta a tras niște concluzii pe care i le-a impartașit imediat soțului ei, prezentatorul TV Radu Valcan (46 ani). Dupa ce și-au facut de cap timp de…

- Vineri, 11 august 2023, incepand cu ora 13:00, Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” va invita sa participați la lansarea volumului semnat de Kiraly Andras, Lehoczky... The post O carte-document pentru istoria orașului: „Aradul merge inainte! Capitole din istoria orașului” appeared first on Special…

- Biblioteca Județeana „Al http://aman.ro exandru și Aristia Aman” gazduiește joi, 3 august, Festivalul interjudețean de proza contemporana.Evenimentul, aflat la prima ediție, este organizat de: Cenaclul Uniunii Artelor, in parteneriat cu Ziarul „Mesagerul de Gorj”, Revista Uniunea Artelor din Craiova,…

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica Jr. s-au casatorit in 2018 și au impreuna un baiețel, pe Alexandru. Cei doi au decis ca pentru moment sa nu ii arate chipul in mediul virtual, insa, aceștia posteaza totuși imagini cu el in timpul unor activitați.Partenera de viața a lui Ștefan Banica Jr. nu evita sa posteze…

- Actualizare. Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț, furtuna cu rafale puternice de vant a provocat pagube pe strada Petru Rareș din Piatra Neamț. Bucați de tabla din acoperișurile imobilelor din zona au fost smulse de vijelie și au cazut pe mașini parcate. Militarii din cadrul Detașamentului…