- Vineri, 23 februarie, incepand cu ora 17, Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad organizeaza lansarea carții semnate de Gianina Sabau Popovici, „Sarutul morții: memoriile și profilul unui pacient neurologic”.

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza in data de 15februarie 2024, ora 9.30 activitatea: „Ora de Poveste”. La eveniment vor participa elevii clasei a II-a B de la Colegiul Național „Frații Buzești”, profesor coordonator:Veronica Popescu. Elevii vor participa la o sesiune de lectura.…

Marți, 13 februarie 2024, incepand cu ora 17:30, Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol" organizeaza vernisajul expoziției de obiecte lucrate manual de inspirație tradiționala, avand titlul (Re)descopera tradiția.

- Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol”, cu sprijinul Consiliului Județean Arad și in parteneriat strans cu Asociația „Cetatea Voluntarilor” a dat in folosința un serviciu inovator și un spațiu dinamic, denumit Makerspace.

Vineri, 26 ianuarie 2024, incepand cu ora 13:00, Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol" va invita la lansarea volumului „Zimbru: Saga grofilor zarandani", semnat de prof.

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman ” organizeaza, maine, ora 9.00, activitatea: „Ziua Culturii Naționale”. La eveniment participa elevii clasei a X-a, de la Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate, coordonați de profesor Roșu Ioana Florentina. Elevii vor vizita expoziția de carte dedicata…

Pola Zilei: Cine este, dupa Dumneavoastra, cel mai valoros personaj din viața politica aradeana?

Dupa o pauza cauzata de pandemie, Biblioteca Județeana A.D. Xenopol a reluat festivitatea prin care iși premiaza cititorii fideli, cei care intr-o lume care devine