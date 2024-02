Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea unei posibile cooperari intre Marea Britanie, Franța și alte state europene pentru crearea unui scut nuclear european a provocat un val de dezbateri și speculații in randul liderilor politici și al experților in securitate internaționala. Un ministru german de rang inalt a sugerat ca Marea…

- Președintele american, Joe Biden, a avut un moment de confuzie la un eveniment recent de campanie, cand a confundat-o pe fosta cancelara a Germaniei, Angela Merkel, cu fostul cancelar german Helmut Kohl (decedat in 2017). Este a doua gafa similara facuta de Biden in aceasta saptamana dupa ce cu cateva…

- Presedintele francez Emmanuel Macron pledeaza miercuri in favoarea unei ”Europe a industriei si energiei” ”mai indrazneata” si ”mai putin reglementata”, in a doua zi a unei vizite de stat in Suedia, in timpul unor ample proteste agricole in Franta, in care a pus accentul asupra unei cooperari economice…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va avea o intrevedere, joi, la Bruxelles, cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind criza din agricultura si masurile de sprijin pe care fermierii le cer la nivelul Uniunii Europene (UE). Intrevederea, care va avea loc in marja unui summit…

- Reprezentanta speciala a Statelor Unite pentru reconstructia economica a Ucrainei, Penny Pritzker, a declarat luni ca utilizarea activelor rusesti inghetate pentru a ajuta Kievul ar trebui sa fie o „decizie colectiva” a G7, noteaza AFP. Penny Pritzker a facut aceste afirmatii in paralel cu reuniunea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va renunta la proiectul sau de lege privind imigratia daca nu se reuseste obtinerea unui consens asupra textului intr-o noua procedura parlamentara la care va avea nevoie de sprijinul dreptei, a declarat miercuri purtatorul de cuvint al executivului, Olivier Veran.…