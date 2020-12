Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a "scos la iveala" toate fisurile si fragilitatile societatilor noastre si a pus la incercare drepturile omului, a constatat miercuri inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului Michelle Bachelet, intr-un rechizitoriu impotriva modului de

- Ministerul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a aratat, in cadrul interventiei sale sustinute la Sesiunea Speciala a Adunarii Generale a ONU pe tema raspunsului global la pandemia de COVID-19, ca ea afecteaza drepturile omului si libertatile fundamentale prin adancirea inegalitatilor si cresterea…

- Situatia drepturilor omului in Belarus "a continuat sa se deterioreze" din luna septembrie, a denuntat vineri Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, potrivit AFP. "Am regretul sa raportez ca de la dezbaterea urgenta in Consiliul (drepturilor omului) asupra…

- ''Diplomatia coercitiva'' a Chinei fata de anumite tari si abordarea sa fata de drepturile omului sunt contraproductive, a acuzat marti premierul canadian Justin Trudeau, relateaza AFP. Seful guvernului canadian a denuntat inca o data detentia ''arbitrara''…

- Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului a cerut vineri partilor beligerante din Nagorno-Karabah, unde persista lupte intense, sa se ajunga urgent la o incetare a focului, relateaza AFP, anunța AGERPRES.Intr-un comunicat, Michelle Bachelet considera ''foarte ingrijorator faptul ca in…

- 26 de tari de pe intreg globul, printre care China, Rusia, Coreea de Nord, Belarus si Iran, au reclamat luni, intr-o declaratie comuna la ONU, incetarea sanctiunilor americane si ale altor tari occidentale impuse impotriva lor. Țarile, care fac parte din randul celor cu regimuri autoritare, reclama…

- Este posibil ca crime de razboi sa fi fost comise in zone din Siria aflate sub controlul Turciei sau al unor grupuri armate pe care Ankara le sustine, a avertizat vineri Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului Michelle Bachelet, potrivit AFP.Bachelet descrie intr-un comunicat o situatie…

