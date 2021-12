Episcopul Slatinei și Romanaților, Sebastian, a scris o Scrisoare Pastorala de Craciun in care vorbește despre Marea Resetare, proces prin care s-ar dori schimbarea completa a lumii și a ordinii pe care a creat-o Dumnezeu. Pastorala sa explica simplu credincioșilor ca aceștia și-au propus schimbarea ordinii create de Dumnezeu. „In fiecare decembrie, Nașterea Domnului pe […] The post Inalt prelat al Bisericii Ortodoxe: „A inceput marea resetare!”. Cum arata Noua Ordine Mondiala prin ochii unui preot first appeared on Ziarul National .