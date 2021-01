Stiri pe aceeasi tema

- Inalt Prea Sfintitul Teodosie a oficiat slujba Te Deum in catedrala arhiepiscopala Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Constanta, la miezul noptii, in ciuda restrictiilor.Municipiul Constanta se afla sub carantina pana in seara de 1 ianuarie, iar cetatenii nu au voie sa circule intre orele 23:00 si…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a facut abstractie de restrictiile anti-COVID si a oficiat slujba de Anul Nou la miezul noptii. La slujba au fost prezenti zeci de credinciosi, cei mai multi purtand masca de protectie, dar fara a respecta si distantarea sociala, informeaza News.ro.Constanta se…

- Arhiepiscopul Tomisului a sfidat din nou regulile. Inalt Prea Sfințitul Teodosie a ținut Slujba de Anul Nou, contrar solicitarilor Patriarhiei Romane. La Catedrala au fost prezenți aproximativ 100 de oameni.

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a transmis joi noaptea, la finalul Te Deumului oficiat la Catedrala Arhiepiscopala, ca multumeste autoritatilor care l-au facut sa intuiasca faptul ca se pot ruga credinciosii si la miezul noptii. Organizand slujba dupa ora 23:00, el a incalcat…

- Arhiepiscopul Tomisului sfideaza in continuare regulile pandemiei. Inalt Prea Sfințitul Teodosie va ține, la miezul nopții, slujba de Anul Nou, contrar recomandarilor Patriarhiei Romane, care a cerut ca slujbele sa nu se țina dupa ora 23:00.

- Aproximativ 300 de persoane s-au strans in Catedrala Arhiepiscopala din Constanța. Inalt Prea Sfințitul Teodosie oficiaza slujba de Craciun in interiorul bisericii, deși acest lucru este interzis de autoritațile locale. Asta, pentru ca municipiul Constanța este in carantina de aproape cinci saptamani.…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost surprins fara masca, vineri, in timp ce oficia o slujba de inmormantare intr-o biserica din județul Constanța. Alaturi de arhiepiscop se afla și un sobor de preoți, iar niciunul dintre aceștia nu poarta masca sanitara. In interiorul lacașului de cult se…

- Serile trecute, IPS Teodosie, insotit de un sobor de preoti, a pornit pe ulitele din Cogealac, oficiind o slujba "pentru vindecare si pentru alungarea virusului", scrie Replica de Constanta. Mai multi locuitori s-au alaturat soborului de preoti, in total fiind vorba despre peste 20 de oameni, scriu…