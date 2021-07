Stiri pe aceeasi tema

- Ea este frumoasa fiica a Loredanei! Elena Boncea a implinit 23 de ani și s-a transformat intr-o superba domnișoara. Nu a moștenit vocea mamei sale insa este o buna poeta și textiera. Fiica artistei a studiat la prestigioasa facultate britanica Oxford și are o activitate profesionala surprinzatoare,…

- MGM are o istorie de aproximativ un secol de realizare de film si completeaza Amazon Studios, care este concentrata pe productia de programe de televiziune, au transmis companiile. Amazon va ajuta „la conservarea mostenirii si catalogului de filme MGM” si va oferi clientilor acces mai mare la aceste…

- Salma Hayek a avut numai cuvinte de lauda la adresa colegei sale de platou, Lady Gaga, pentru portretizarea „extraordinara” a Patriziei Reggiani in ‘House of Gucci’, noteaza contactmusic.com. Filmul ‘House of Gucci’, productie MGM, urmareste povestea adevarata a Patriziei Reggiani, fosta sotie a mostenitorului…

- Actrița americana Salma Hayek a vorbit despre lupta sa cu COVID-19, relatând într-un interviu acordat recent ca a contractat coronavirusul la începutul pandemiei și ca a petrecut doua luni în izolare în stare grava, relateaza CNN.„Doctorul meu m-a implorat…

- FC Farul e prima in clasament, in timp ce echipa din Slatina, deja retrogradata, ocupa penultima pozitie. In ultimul meci direct, "marinarii" au acuzat vehement maniera de arbitraj. Se apreciaza ca ratarea victoriei in acel meci a contribuit decisiv la ratarea de catre Farul a calificarii in play off.…

- Madalina Ghenea a pus capat speculațiilor care s-au facut in ultima perioada, despre viața ei personala. Dupa ce a fost surprinsa alaturi de un alt barbat in Dubai, cei doi parand ca sunt mai mult decat simpli prieteni, actrița a reacționat și a recunoscut ca este singura. Madalina și-a provocat fanii…

- Madalina Ghenea face pare din producția filmului ”House of Gucci”, care urmeaza sa apara la sfarșitul anului. Romanca va interpreta rolul Sophiei Loren și joaca alaturi de actori renumiți precum Al Pacino, Jeremy Irons și artista Lady Gaga. Pelicula este pusa la zid de familia fondatorului casei de…