Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii festivalului Untold, care va avea loc la Cluj-Napoca, in perioada 3-6 august, se asteapta ca la editia din acest an sa participe peste 400.000 de persoane si ca in oras sa intre peste 80 de milioane de eruo in cele patru zile ale festivalului. „Va fi cea mai frumoasa editie de pana acum,…

- Gigi Margarit, patronul clubului Phoenix a murit ieri, 25 iulie. A lasat in urma lui multe persoane indurerate, iar vestea i a intristat enorm pe toti cei care l au cunoscut. Eram licean cand l am cunoscut pe Gigi Margarit. Avea un studiou de inregistrat muzica pe b dul Tomis. Mergeam la el sa imi inregistreze…

- 3 Sud Est și Andia colaboreaza in premiera și lanseaza in aceasta vara o piesa sensibila, cu un mesaj puternic: „Inseparabili”. Nu este un secret ca vocile lor te vor cuceri inca de la primele acorduri, iar ingredientul principal pentru acest single care se anunța a fi hit sunt sentimentele transmise…

- Serghei Mizil, prințul nomenclaturii privilegiate a comunismului, muncește și la varsta pensionarii, caci, de la statul roman primește lunar 1300 lei. Recunoaște ca nici nu a prea contribuit și nici nu se plange. Cu diploma de artist, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, tanarul Serghei, astazi in…

- Grupa U9 a echipei romanești GT Sport Alba Iulia a cazut victima intr-un scandal imens in Austria, dupa ce organizatorii competiției Champions Trophy World 2023 au disparut cu banii primiți din taxe. Turneul din St. Polten, Austria, a inceput sambata și s-a incheiat duminica. Arbitrii au fugit de pe…

- Compania aeriana low-cost, Wizz Air, nu va mai opera in sezonul de iarna zboruri spre și dinspre 12 rute. Patru aeroporturi romanești sunt pe lista zborurilor ajustate, printre care și Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca.

- Mihaela Ciupei, profesoara la o școala aflata la cațiva kilometri de Cluj-Napoca, este revoltata de refuzul Guvernului de a majora salariile profesorilor. Ea a ajuns sa amenajeze sala de clasa din banii proprii.

- Mara Banica nu se mai uita la „Acces Direct”. Dupa ce timp de 12 ani a avut contract cu Antena 1, vedeta a demisionat, iar acum, in podcastul lui Catalin Maruța, a spus motivele pentru care a luat decizia. Pana in anul 2021, Mara Banica a aparut in emisiunea „Acces Direct”, care prima data a fost difuzata…