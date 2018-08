În zona Munţilor Apuseni, exploatarea aurului aluvionar tinde să devină o afacere Pana in prezent, Agentia pentru Protectia Mediului Alba a eliberat, cinci avize privind extractia metalului pretios din apele curgatoare din aceasta zona. Ultimul aviz emis de APM Alba a fost solicitat de societatea Seby&Melek SRL Ampoita care a depus un proiect pentru exploatarea aurului aluvionar din albia minora a paraului Abrud, in amonte de oras. Perimetrul de exploatare ocupa o suprafata de 0,108 kilometri patrati, locatia viitoarei investitii fiind la aproape 500 de metri de gospodariile localnicilor. Extractia aurului aluvionar din perimetrul de exploatare se va face prin separarea gravitationala… Citeste articolul mai departe pe abrudinfo.ro…

