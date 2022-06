Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul macedonean Mirko Ivanovski (33 de ani) a plecat de la Dinamo și merge la Petrolul, echipa care i-a mai adus pe Gabi Tamaș, Gicu Grozav și care il vrea și pe Constantin Budescu. Venit in septembrie la Dinamo, Mirko Ivanovski s-a ințeles azi cu Petrolul Ploiești pentru un acord valabil pe doi…

- De mai bine de un an, Andrei-Florian Matei, in varsta de 31 de ani, din Chiajna, Ilfov, traiește un coșmar. Viața i s-a schimbat complet din momentul in care, parca peste noapte, puterile au inceput sa-l paraseasca. Brusc, mainile nu l-au mai ajutat sa țina nici macar o cana cu apa, degetele i s-au…

- Turcia l-a convocat duminica pe ambasadorul SUA la Ankara, Jeff Flake, ca urmare a unui avertisment emis de partea americana in legatura ca posibilele acte de violenta din partea politiei la o demonstratie a opozitiei turce, la Istanbul, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In interviul acordat ieri, 18 mai 2022, siteului nostru, www.gazetaph.ro, președintele executiv al FC Petrolul Ploiești, Costel Lazar, explica, la un moment dat, ca raspuns la o intrebare, de ce ar fi existat o distorsionare in comunicarea cu Asociația Diaspora Galben Albastra (ADGA). Cea din care fac…

- Rusia este dispusa sa reia negocierile cu Ucraina, daca Kievul isi exprima disponibilitatea de a face acelasi lucru, a declarat joi viceministrul de externe rus Andrei Rudenko, citat de EFE si Interfax. Negocierile dintre cele doua parti au intrat in impas cu o luna si jumatate in urma, dupa ce luptele…

- Mecena turc Osman Kavala a fost condamnat luni, la Istanbul, la inchisoare pe viata, fara posibilitatea eliberarii conditionate.Acesta a fost acuzat ca a incercat sa rastoarne guvernul de la Ankara, informeaza AFP si dpa, citate de Agerpres.roOsman Kavala, care a negat intotdeauna acuzatiile formulate…

- Mijlocașul in varsta de 22 de ani ar avea o oferta mare de la Al-Ain. In cazul in care l-ar vinde pe Moruțan cu 10 milioane de euro, Galatasaray ar trebui sa-i plateasca lui FCSB un procent de 20% din profitul afacerii: 1,18 milioane! Dupa niciun sezon la Istanbul, Galatasaray vrea sa scape de Alex…

- O echipa de scafandri turci au recuperat din Marea Neagra, la nord de Istanbul, un obiect „similar cu o mina” a carui prezenta fusese semnalata de pescari din zona, informeaza Reuters, citand Ministerul turc al Apararii. Obiectul a fost observat initial in apropierea unui debarcader din stramtoarea…