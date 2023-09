Stiri pe aceeasi tema

- Dani Coman, președintele lui Hermannstadt, susține ca sibienii se așteapta ca mijlocașul central Dragoș Iancu sa revina la antrenamente la inceputul anului viitor. Fotbalistul in varsta de 20 de ani a fost operat dupa ce duminica a suferit o fractura deschisa de peroneu in meciul cu Petrolul, 0-0, in…

- Dan Roman (37 de ani), antrenorul secund de la Unirea Dej, a vorbit la GSP Live despre accidentarea suferita de Dragoș Iancu (20 de ani), mijlocașul lui Hermannstadt, in meciul cu Petrolul, scor 0-0. In urma unui fault comis de Valentin Țicu, Dragoș Iancu a suferit o fractura deschisa de peroneu. El…

- Dragoș Iancu (20 de ani), mijlocașul lui Hermannstadt, a fost operat dupa ce a suferit o fractura deschisa de peroneu in meciul cu Petrolul, 0-0, dupa intrarea prin aluneacare a lui Valentin Țicu, capitanul ploieștenilor. Iancu a fost transportat duminica seara la spitalul privat Monza din București,…

- Dani Coman, președintele celor de la Hermannstadt, a oferit detalii dureroase despre starea lui Dragoș Iancu (20 de ani), mijlocașul accidentat in remiza 0-0 cu Petrolul. Dragoș Iancu a suferit o fractura deschisa la glezna stanga. Mijlocașul a fost transferat de urgența la un spital privat din București.…

- Marius Maldarașanu, antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre accidentarea suferita de Dragoș Iancu, mijlocașul echipei sibiene, in meciul cu Petrolul, scor 0-0. Acesta a fost faultat de Valentin Țicu in minutul 6 și a suferit o fractura deschisa de peroneu. „Ne gandim doar la Dragoș, din pacate…

- Cunoașteți fetița din imagine? Acum este una dintre cele mai iubite vedete din Romania. De-a lungul timpului a avut mai multe apariții la TV, mai ales in piese de teatru și diferite filme. Cine este? Cine este fetița din imagine? Fetița din imagine s-a nascut in București. Tatal ei este din Ardeal și…

- Concertele trupei Coldplay, ce vor avea loc anul viitor in iunie la București, sunt oficial sold out. Altfel spus, toate biletele au fost vandute. Inca de la anunțarea venirii celebrei trupe in Romania, fanii s-au ingramadit sa stea la cozile online pentru a cumpara bilete. Succesul a fost atat de mare…