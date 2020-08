Stiri pe aceeasi tema

- Mii de chinezi din Wuhan au infruntat teama de COVID-19, orasul unde a aparut noul coronavirus, cu prilejul unei mega-petreceri tehno intr-un parc acvatic, care a starnit luni valva pe retelele de socializare, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Intr-o postare pe Facebook, Smiley le transmite un mesaj celor care nu cred in COVID-19: „Observ un trend general de a nu crede in nimic, nici in Covid, nici in medici sau oameni, in stiinta sau in Dumnezeu. Poate putem, totusi, prin declaratia Andreei Esca, sa invatam sa avem mai multa grija de noi…

- 39 de persoane au fost reținute sambata noapte la Frankfurt, dupa ce o petrecere in aer liber in centrul orașului, la care participau circa 3.000 de oameni, a degenerat in violența, transmit dpa si AFP, transmite digi24.ro.

- In Vama Veche, petrecaretii au aplaudat o masina de politie, care a ramas fara reactie cand au vazut multimea din fata unui club din statiuneImagini incredibile au fost surprinse, in acest weekend, la o petrecere in aer liber din Vama Veche, capitala distractiei pe timp de vara a Romaniei. De altfel,…

- Deși pandemia de coronavirus nu s-a incheiat, iar Cehia inregistreaza zilnic aproape 100 de noi cazuri (+92 miercuri), cațiva oameni din Praga au decis sa faca deja petrecerea de dupa ce virusul va disparea. Mii de oameni au stat la o masa lunga de 500 de metri in Praga, marți, intr-o atmosfera de petrecere…

- Compania privata spațiala SpaceX va lansa miercuri prima sa misiune cu astronauți la bord Zborul realizat de compania lui Elan Musk este unul pentru NASA. Agenția americana trimite doi noi astronauți pe Stația Spațiala Internaționala, la bordul unei capsule Crew Dragon, propulsata de o racheta Falcon…

- Oficiali din domeniul sanatatii din nord-vestul Germaniei continua sa investigheze un focar de coronavirus izbucnit la un restaurant din Saxonia Inferioara, in contextul in care numarul de persoane testate pozitiv continua sa creasca, relateaza luni DPA, preluat de Agerpres. Sapte persoane au fost testate…

- Ministrul Internelor, Marcel Vela, a declarat ca la o petrecere intr-un apartament pot participa 8 persoane.De asemenea, pentru evenimente care implica o slujba religioasa, nunta, botez sau inmormantare, numarul maxim al celor care pot participa este de 16.”Limita de 8 persoane se refera la spații inchise,…