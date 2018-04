Pe platforma industriala din Galati „sunt aproape 800 de IMM-uri care graviteaza in jurul combinatul siderurgic ArcelorMittal (fostul Sidex), plus cateva mii din toata tara”, a declarat luni vicepresedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR), Marian Filimon, scrie mediafax.ro. „In urma anuntului ArcelorMittal ca ar renunta la unitatea din Galati (fostul Sidex), ar trebui sa aiba emotii toti cei care conduc economia tarii, pentru ca numai pe platforma industriala de aici sunt aproape 800 de IMM-uri care graviteaza in jurul combinatului siderurgic, la care…