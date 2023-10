Stiri pe aceeasi tema

- „Aceste companii angajeaza 250.000 de oameni care lucreaza in companii germane. Asadar vorbim despre o prezenta foarte puternica pe care o au companiile germane in Romania. (…) Cand vorbim despre relatiile bilaterale intre Germania si Romania, nu vorbim numai despre companiile germane, ci si despre…

- Toyota va accelera producția de vehicule electrice de la marcile sale Toyota și de lux Lexus, a informat ziarul japonez Nikkei. Raportul Nikkei spune ca producatorul auto va intensifica producția de vehicule alimentate cu baterii in urmatorii ani pentru a atinge o producție anuala de peste 600.000 de…

- Recolta de porumb din Brazilia va reduce deficitul global de zahar (Bloomberg)Un deficit global de zahar, care a dus preturile la cel mai ridicat nivel din ultimii 11 ani, este pe punctul de a se incheia in sfarsit, si asta gratie unei culturi agricole cu care nu pare sa aiba legatura, transmite…

- Producția video este o carte de vizita pentru Romania, sezonul doi din Flavours of Romania oferind un portret dinamic al uneia dintre cele mai frumoase și mai puțin descoperite țari din Europa, prin intermediul calatoriilor, bucatariei, culturii, meșteșugurilor, istoriei, precum și prin intermediul…

- Federația Rusa a inceput sa lucreze la o puternica linie de producție de vehicule aeriene fara pilot pe teritoriul sau. Este anuntul facut de reprezentantul GUR, Vadim Skibitki.„Incercam sa aflam unde exact sunt fabricate dronele, deoarece mai multe companii sunt implicate in producția de drone si piese…

- Producția de mere in Republica Moldova arata o creștere de la 446 de mii de tone la 548 de mii de tone, ceea ce este cu 18,56% mai mult in sezonul curent decit in ​​2022. Din volumul total de mere de 548 mii tone, soiul Golden Delicious este in frunte cu o pondere de 19%, urmat de Gala cu 13%, Florina…

- Productia de cereale a Ucrainei din acest an putea sa ajunga la 50-55 milioane de tone, comparativ cu o recolta de 53 milioane de tone in 2022, a declarat marti ministrul adjunct al Agriculturii, Taras Visotki, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Potrivit lui Taras Visotki, o productie mai buna…

- REȘIȚA – Maine are loc deschiderea oficiala a fabricii de 5.000 mp, construita pe Valea Țerovei. Suprafața din care 3.000 mp reprezinta zona de producție a unei fabrici care mai cuprinde spațiu de depozitare și birouri. EMZ a investit 8,5 milioane de euro intr-o locație a carei construcție a inceput…