In ultimii 12 ani, romanii din strainatate au finanatat economia mai mult decat investitiile straine directe

- Presa internationala scrie despre protestul romanilor din diaspora, care va avea loc vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti. „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de de protestul anti-guvernamental”, titreaza Associated Press, citata de ABC News, New York Times si The Washington Post.

- Investitiile straine directe au crescut cu 17,6% in primele cinci luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 1,720 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni.

- "Romanii din Diaspora vin la București sa dea jos Guvernul și anunța un miting de un milion de oameni in luna august. Conform mesajului postat in mediul online, se dorește crearea unui miting cu un milion de romanii din strainatate care sa participe la un mega protest impotriva Guvernului", se arata…

- Amazon si Amazon Web Services (AWS) au inaugurat oficial noul sediu si centru de dezvoltare si tehnologie din Bucuresti, creand peste 650 de locuri permanente in domeniul tehnologiei cat si in mediul corporate, care se adauga celor 1.000 pe care compania le are deja in Romania. ”Centrul de dezvoltare…