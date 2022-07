Stiri pe aceeasi tema

- Romania este extrem de frumoasa. Asta știm cu toții, dar prea puțina lume este dispusa sa-i descopere locurile ascunse. Renumita pentru peisajele care iți taie respirația, manastirile din Bucovina, satele tradiționale, mancarea delicioasa și oamenii gospodari, țara noastra poate fi o excelenta destinație…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a anunțat ca odata cu adoptarea, astazi, a Ordonanței de Urgența pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfașurarea activitații de turism in Romania, care reglementeaza inființarea și operaționalizarea…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a participat, in orașul Siret, la o intalnire la care au fost prezenți șeful vamilor din Romania, un secretar de stat din Ministerul de Interne, șeful vamilor și un reprezentant al Poliției de Frontiera din Ucraina și Republica Moldova. Gheorghe ...

- Aproape 2.800 de cetațeni din Ucraina au intrat luni in Romania prin vama Siret. Potrivit Poliției de Frontiera, in data de 13 iunie 2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: 3.362 persoane din care 2.786 au fost cetațeni…

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a participat marți, 7 iunie, la comemorarea celor 18.000 de evrei care au fost deportați din Cluj in lagarele de concentrare naziste. Inainte de a fi deportați in lagarele de exterminare și munca silnica, cei 18.000 de evrei au fost adunați…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministra Natalia Gavrilița, alaturi de miniștri și deputați PAS au depus astazi flori la așa-numitul „complexul memorial eternitate”, un monument dedicat ocupanților sovietici. „Din pacate omenirea nu a invațat lecția celui de-al Doilea Razboi Mondial – știm…

- Cozi de kilometri și timpi de aștepare de cate 8 ore pentru camioanele care tranziteaza Romania și trebuie sa ajunga in Ucraina, pe la vama Siret. Pe sensul de intrare in Romania dinspre Ucraina, timpul de asteptare este de doua ore. Poliția și vameșii lucreaza la capacitate maxima, dar spun ca transportatorii…

- Israelul sarbatorește 74 de ani de la inființare. Parcursul poporului evreu pana sa aiba un loc pe care sa il numeasca "acasa" a fost unul lung și plin de incercari.„Am fost desparțit de tata. In acest moment mi-au spus ca daca nu ies, familia imi va fi lichidata, eram naiv, nu știam ca deja familia…