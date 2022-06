Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii le-a facut duminica o surpriza supușilor și a aparut la balconul Palatului Buckingham, alaturi de membrii cei mai apropiați ai familiei, in ultima zi a Jubileului de Platina, evenimente prin care regatul britanic a celebrat cei 70 de ani de domnie ai suveranei…

- In ultima zi a Jubileului de platina, in mod surprinzator, Regina Elizabeth II și-a facut apariția, duminica, in balconul Palatului Buckingham, inconjurata de membrii familiei regale. Imbracata in verde, suverana in varsta de 96 de ani, absenta de la majoritatea evenimentelor programate in zilele Jubileului…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a oferit un moment special, in ultima zi a festivitaților pentru Jubileul sau de Platina. Flancata de cei trei moștenitori ai tronului, monarhul și-a facut apariția pe balconul Palatului Buckingham. Majestatea Sa a incantat mulțimile adunate la ceremonia celor…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a aparut joi la balconul oficial al Palatului Buckingham din Londra, in prima zi a festivitatilor care marcheaza Jubileul de Platina, regina fiind aclamata de zeci de mii de persoane, relateaza AFP.

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a aparut, joi, la celebrul balcon de la Palatul Buckingham de la Londra, in prima zi a celebrarilor pentru 70 de ani de domnie, aclamata de zeci de mii de persoane, un eveniment fara precedent in istoria Regatului Unit. Suverana in varsta de 96 de ani, imbracata…

- Au inceput festivitațile pentru Jubileul de Platina, care marcheaza 70 de ani de domnie pentru regina Elisabeta a II-a a Marii Britani, cel mai longeviv suveran care a existat vreodata. Cel mai important moment al primei zile de sarbatoare a fost apariția suveranei la balconul Palatului Buckingham,…

- Marea Britanie sarbatoreste, incepand de joi, Jubileul de Platina al reginei Eluzabeth a II-a, care implineste 70 de ani de domnie. Cu aceasta ocazie, un nou portret al suveranei in varsta de 96 de ani a fost lansat. Elizabeth a II-a pozeaza asezata, in fata unei ferestre, intr-un costum albastru deschis. Ranald…

- Regina Elizabeth II a fost aclamata, duminica seara, cu ocazia apariției sale la un spectacol ecvestru la Windsor, primul eveniment de amploare din șirul celor prilejuite de jubileul de platina, ce marcheaza 70 de ani de regalitate, scrie presa internaționala. Iubitoare de cai, regina in varsta de 96…